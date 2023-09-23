أكرم حسني:" ورثت من والدتي الحس الفني.. وعادل إمام قالي الفنان يعني إلتزام"

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أكرم حسني ضيفًا على برنامج "ضيفي" مع الاعلامي معتز الدمرداش المذاع على قناة الشرق الإخبارية، و تحدث عن علاقته بالزعيم عادل إمام وتعاونه مع محمد منير وعلاقته بوالدته.

ما علاقة أكرم حسني بالزعيم عادل إمام؟

كشف الفنان أكرم حسني، خلال حديثه في برنامج "ضيفي" عن علاقته بالفنان عادل إمام، قائلًا: "له أكثر من دور في حياتي، وأحفظ أعماله عن ظهر قلب، فهو بشكل ما أثر في وجداني الفني، وتشكيل ثقافتي الفنية منذ صغري".

وتابع: "ذات مرة تلقيت منه اتصالًا وقت برنامج أبو حفيظة، وظل يُشجعني ويدعمني في تلك التجربة، في وقت كنت مريضًا جدًا، وكلامه دفعني ومنحني طاقة كبيرة، وتعلمت منه درسًا خاصًا في الالتزام".

وأضاف: "عادل إمام، طلب منّي مقابلته في المسرح، ولظروف خارجة عن إرادتي تأخرت عليه، وعندما رآني، قال لي: الفنان يعني الالتزام، وهذا مهم جدًا، وظلت الكلمة في أذني منذ ذلك الوقت".

ماذا قال أكرم حسني عن اللاعب محمد صلاح "

وتحدث أكرم حسني عن اللاعب المصري محمد صلاح، الذي يحرص على متابعة غالبية أعماله الفنية، كان آخرها مسلسل "مكتوب عليّا"، فقد تلقى منه رسالة عبر موقع "إنستجرام"، ليُشيد بالمسلسل، وقال له: "أقسم بالله أنت عالمي"، ليرد عليه: "إنّ كنت عالميًا، فماذا تكون أنت؟".

كواليس تعاون محمد منير مع أكرم حسني

تحدث أكرم حسني عن المشروع الغنائي الذي جمعه بالفنان محمد منير، في أغنية "لّلي"، قال إنهما أصدقاء منذ 10 أعوام تقريبًا، وكان الأخير يدعمه وقت تجربة "أبو حفيظة"، متابعًا: "ذات مرة، طلب منّي أنّ أكتب له أغنية، وحاولت بالفعل لكن لم أوفق فيها، واعتقدت أنه نسى الأمر تمامًا، لكن ظل يُكرر هذا الطلب، وكنت أقول لنفسي: كيف يضع ثقته بي، وأنا لا أكون على قدر تلك الثقة؟، حتى جاءت الفرصة، وخرجت الأغنية للنور، وسعدت أنّ تُكتب في سيرتي الذاتية أنني عملت مع عملاق من عمالقة الفن المصري".



علاقة أكرم حسني بوالدته

كما تحدث أكرم حسني، عن علاقته بوالدته، قائلًا: "والدتي كانت مُعلمة رسم، وأعتقد أنني أخذت منها الحس الفني، رغم أنني لا أجيد ذلك، لكن لدى تذوق، ويمكنني تقدير اللوحة الجميلة، أو أنبهر لمقطوعة موسيقية مميزة".

كيف اكتشفت أكرم حسني موهبته في التمثيل؟

وعن اكتشاف موهبته في التمثيل، قال أكرم حسني: "عندما كنا نجتمع في منزل جدي، في طفولتي، كانت هناك فقرة خاصة بالكوميديا، ووقتها حفظت سيناريو مسرحية (شاهد ماشفش حاجة - عادل إمام)، وكنت أطلب من أقاربي أنّ يشاركوا معي بالتمثيل، فأجسد أنا دور البطولة، وهم يجسدون الأدوار الثانوية".



أصعب موقف واجه أكرم حسني في بداية مسيرته الفنية

كشف أكرم حسني عن موقف صعب، تعرض له في بداية مسيرته الفنية، منحه بصيصًا من الأمل، قائلًا: "كما يعلم الكثير، أنني كنت أعمل بالشرطة في البداية، لكن وقتها كنت أرغب في دخول عالم التمثيل، وقررت لتحقيق ذلك دخول كلية الإعلام، فكنت أعمل فترات مسائية في الشرطة، لأذهب إلى الجامعة صباحًا، وكنت أذاكر في أي وقت وأي مكان، وكانت أول تجربة احترافية لي، من خلال إذاعة نجوم إف إم، ومنها انتقلت إلى شاشة التلفزيون، لتتوالى بعدها التجارب الفنية".