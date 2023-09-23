نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي: "عاوزة دكتور عظام ضروري.. أمي وقعت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة منة فضالي، منذ قليل، عن إصابة والدتها بكسر في الذراع وتحتاج إلى عملية جراحية؛ نتيجة وقوعها على يدها.

وكتبت منة فضالي، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، قائلة: "عاوزة دكتور عظام ضروري شاطر أمي وقعت.. والدكتور بيقول في كسر ومحتاجة عملية وواير، وجبس ٣ أسابيع ممكن حد ينصحني بدكتور بسرعة".

إصابة والدة منة فضالي في يدها

يذكر أن منة فضالي، كانت تقضي إجازتها الصيفية ما بين تركيا وفرنسا بصحبة والدتها، وقدنشرت مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» من جولتها الأخيرة في أوروبا في باريس، وعلقت عليها قائلة: «صباح الخير.. فرنسا».

منة فضالي بصحبة والدتها في تركيا

أخر أعمال منة فضالي

وكانت أخر أعمال الفنانة منة فضالي، هو مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، بطولة محمد رمضان، وزينة، هالة صدقي، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.