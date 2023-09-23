نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف سلامة يتعاقد على فيلم "أسد الأسود" مع محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان شريف سلامة على فيلم جديد بعنوان “أسد الأسود“ مع النجم محمد رمضان تأليف وإخراج محمد دياب، حيث شارك مؤخرًا في السينما ضيف شرف خلال فيلم ”ساعة إجابة ” إخراج مصطفى أبو سيف.

شريف سلامة يتعاون مع أحمد السقا في مسلسل العودة

من ناحية أخرى، يواصل الفنان شريف سلامة تصوير مسلسل "العودة " مع النجم أحمد السقا من إنتاج أورما استديوز، ومن إخراج أحمد حسن، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل العودة

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

من هم نجوم مسلسل “العودة”؟

مسلسل " العودة " من إنتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد السقا، شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد وإلى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى



تعاقد شريف سلامة على مسلسل “طالع نازل”

كما تعاقد شريف سلامة على مسلسل “طالع نازل” مع النجمة مني زكي ومن إخراج هاني خليفة، وتم تأجيل عرض المسلسل لموسم رمضان 2025 نتيجة انشغالات منى زكي بعدة أعمال سينمائية لعرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم " الجواهرجي " مع النجم محمد هنيدي.

ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟

شارك الفنان شريف سلامة مؤخرًا في شهر رمضان الماضى بمسلسل "كامل العدد" المكون من 15 حلقة بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم: دينا الشربينى، اسعاد يونس، اية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشيرجى، مصطفى درويش، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، باسم موريس وعدد من الأطفال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

