تعرف على تفاصيل شخصية علي الطيب في مسلسل "مفترق طرق"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر صناع مسلسل “مفترق طرق”، عرض العمل خلال الفترة المقبلة، تحت قيادة المخرج أحمد خالد موسى.

ما هي طبيعة شخصية علي الطيب في مفترق طرق؟



وكشف الفنان علي الطيب تفاصيل شخصيته في مسلسل “مفترق طرق”، مشيرًا إلى أنه يجسد دور محام، ومتمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

ما هي تفاصيل “مفترق طرق”؟



مسلسل "مفترق طرق" طرق مكون من 45 حلقة، مأخوذ عن فورمات أجنبية، عن المسلسل الأمريكي The Good Wife،بطولة كل من: هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد مشيش.

ما هي آخر أعمال علي الطيب؟

يذكر أن آخر أعمال علي الطيب هو مسلسل "عملة نادرة" خلال موسم رمضان الماضي، وجسد خلال الأحداث شخصية شاب يدعى بلال عبد الجبار، وهو زوج نادرة، التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، كما يشارك نجل الفنان جمال سليمان ضمن أحداث العمل.

طاقم عمل مسلسل “عملة نادرة”

ويضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر،و ندى موسى،و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور،ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.



كما شارك في مسلسل "تحت الوصايه" مع منى زكي، وجسد الفنان علي الطيب خلال الأحداث شخصية شاب يدعى إبراهيم، وهو مهندس كمبيوتر متخصص في الـ IT بأكثر من شركة.



أبطال "تحت الوصايه"



وتدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته إلى جانب منى زكي عدد من النجوم منهم دياب، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، علي الطيب، ثراء جبيل، ومها نصار، والعمل من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.