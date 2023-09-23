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الليلة.. الكابتن حسين لبيب المُرشح لرئاسة نادي الزمالك في ضيافة برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

يُستضيف برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، في حلقة خاصة "الليلة" على شاشة " MBCمصر" في تمام العاشرة مساءً الكابتن حسين لبيب المُرشح لرئاسة نادي الزمالك، للحديث عن أفكاره وخططه هو وقائمته الإنتخابية في المرحلة المُقبلة، وما هي رؤيته لحل المشاكل المتراكمة في النادي عبر السنوات الأخيرة، وكيف سيتعامل مع ملفات الالعاب الرياضية المُختلفة وخصوصًا كرة القدم.

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نبذة عن برنامج الحكاية 

 

برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، يُقدم مُتابعات يومية للشأن العام المصري والعربي، ويعرض كل جديد ومتميز في حلقاته من الجمعة للإثنين على شاشة " MBCمصر".

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ما هي مواعيد برنامج “الحكاية”؟ 

 

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" يوميًا من الجمعة للإثنين على "MBC مصر" الساعة 10:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة السبت 23 سبتمبر 2023.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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