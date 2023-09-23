مروان يونس يكشف تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد دراكو رع: قصته عبثية جدًا.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان والمذيع مروان يونس، عن تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد دراكو رع الذي يجمعه مع الفنان كريم أبو زيد وخالد منصور وشادي ألفونس.



وقال مروان يونس ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إنه انتهى من تصوير جميع مشاهده بفيلم دراكو رع، مشيرا إلى أن فريق العمل يتبقى له يومين فقط للانتهاء من تصويره بشكل نهائي.



ما هي تفاصيل شخصية مروان يونس في دراكو رع؟

وتابع مروان يونس، أنه يجسد شخصيتين بالفيلم، موضحًا:«دراكو رع فيلم غريب ومختلف جدًا، وبتضحك من كتر ما هو بيحاول يبقى جد، وقصته عبثية جدًا، لدرجة كل المواقف بتضحك».

مجهودات مروان يونس بتحضير للفيلم



وأضاف مروان، أنه بذل مجهودًا كبيرًا في تصوير دوره بالفيلم، مؤكدًا: «أنا تعبت أوي في الدور، وأكتر حاجة كانت تعباني بالفيلم مشاهد الضرب اللي كنت بتعرض ليها وأنا مش بتاع أكشن، والفيلم معتمد على جرافيكس».



كواليس فيلم دراكو رع



وأختتم مروان يونس حديثه عن الفيلم، قائلا: «الكواليس بتضحك جدا، وأنا وخالد منصور وألفونس ما بنعرفش نتكلم جملة جد».

نبذة عن مروان يونس

مروان يونس هو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، درس الهندسة في قسم العمارة ولكنه لم يعمل بالمجال، وانتقل لمجال الجرافيك في الدعاية والإعلان، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الفيل الأزرق 2، ومسلسل في بيتنا روبوت وغيرهم، كان آخر أعماله هو مسلسل الدوبامين الذي عرض على قناة cbc وcbc drama.

من هم أبطال مسلسل “دوبامين”؟

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، عن قصة من تأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي وأحمد بلال وحليم بركات