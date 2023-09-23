نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان يونس: أخويا التوأم سبب دخولي عالم السوشيال ميديا.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان والمذيع مروان يونس، قصة دخوله السوشيال ميديا وتقديم فيديوهات للجمهور على الرغم من أنه كان رافضًا للفكرة في البداية.

وقال مروان يونس ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن شقيقه التوأم عمرو هو السبب في دخوله السوشيال ميديا وتقديم فيديوهات.

مروان يونس يتحدث عن شقيقه



وتابع مروان: «أخويا هو اللي كان مهتم بالسوشيال ميديا، وأنا مكنتش بحبها وكنت بقوله يا عمرو أنا مش بتاع الحاجات دي وهو كان عنده ثقة في نفسه، وفي مرة عملنا فيديو مع بعض ولقيته عجب الناس وقررت أعمل فيديو معاه لما روحنا نزور والدتي».



ما سبب عدم تقديم مروان يونس فيديوهات كثيرة عن الساحل؟



وحول سبب عدم تقديمه فيديوهات كثيرة عن الساحل سوى فيديو واحد فقط، أضاف: «معملتش فيديوهات كتيرة عن الساحل السنادي عشان محستش نفسي إني هقدم حاجة جديدة».

نبذة عن مروان يونس

مروان يونس هو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، درس الهندسة في قسم العمارة ولكنه لم يعمل بالمجال، وانتقل لمجال الجرافيك في الدعاية والإعلان، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الفيل الأزرق 2، ومسلسل في بيتنا روبوت وغيرهم، كان آخر أعماله هو مسلسل الدوبامين الذي عرض على قناة cbc وcbc drama.

من هم أبطال مسلسل “دوبامين”؟

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، عن قصة من تأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي وأحمد بلال وحليم بركات

