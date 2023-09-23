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أحمد جودة - القاهرة - الإعلامية الكوتية فجر السعيد تحصل على الإقامة الدائمة في مصر وتعلن عن عودتها للعمل الدرامي من جديد

في يوم عيد ميلادها الإعلامية الكوتية فجر السعيد تتصدر التريند لهذا السبب.

تصدرت الإعلامية الكوتية فجر السعيد التريند في الساعات الحالية مع حلول ذكري عيد ميلادها اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، بعد أن أعلنت عن حصولها على الإقامة الدائمة والهوية المصرية.

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وكانت الإعلامية فجر السعيد قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع "X "عن حصولها على الإقامة الدائمة والهوية المصرية خلال الساعات الماضية.

الإعلان عن الهوية

في يوم عيد ميلادها الإعلامية الكوتية فجر السعيد تتصدر التريند لهذا السبب

وشاركت الإعلامية فجر السعيد فرحتها مع المتابعين حيث نشرت مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن حصولها على الإقامة الدائمة في جمهورية مصر العربية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "X"، قائلةً: سويت إقامة مصرية، نسيت أقولكم مصر أعطوني هوية هدية عيد ميلادي، أعطوني إقامة وهوية، هذه هدية هنزلها كمان شوية وهنزلها.

الحياة الصعبة والاحتفال بعيد الميلاد

وكتبت فجر السعيد تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "X" وأشارت خلالها إلى أنها تنتقل لمرحلة صعبة في حياتها بالتزامن مع عيد ميلادها، مشيرة إلى أن هناك جماعة من الناس يحاولون إدخالها السجن بأي طريقة، واصفةً إياهم بـ مجانين شهرة وصبيان المعازيب.

العودة من جديد

وأشارت الإعلامية فجر السعيد عن عودها إلى العمل من جديد خلال الفترة المقبلة، ولكن هذه المرة ستكون عودتها عبر مجال الإنتاج الفني بعد ابتعادها خلال السنوات الماضية.

العودة الخارجية

في يوم عيد ميلادها الإعلامية الكوتية فجر السعيد تتصدر التريند لهذا السبب

وأوضحت فجر السعيد إلى أن عودتها للمشوار الفني ستكون من خارج الكويت، موضحةً أن الكويت أصبحت تحت سيطرة التيارات الإسلامية.

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وأشارت إلى أن أول أعمالها الدرامية ستكون في مملكة البحرين، مضيفةً: إلى أنها قررت الهروب بعقلها.. عمومًا كل تأخيرةً ورُب ضارةٍ نافعةٍ، ادعولي وانتظروني شهر فبرير ومعلومات مهمة جدًا عن المسلسل لأنه ببساطة شديدة مصنوع بواسطتي.

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من هي الإعلامية الكوتية فجر السعيد؟

الإعلامية الكوتية فجر السعيد