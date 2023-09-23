مروان يونس يروي طريقة تعرفه على زوجته ورأيه بتمثيل والدته في «ليه لأ»

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان والمذيع مروان يونس، عن طريقة تعرفه على زوجته ورأيه بتمثيل والدته في مسلسل «ليه لأ».

وقال مروان يونس ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن والدته موهوبة وتحب التمثيل جدًا ولكنها غير مدركة موهبتها التمثيلية.

مروان يونس: والدتي أثرت فيا بمشاهدها في ليه لأ.. ودورها جميل في المسلسل

وتابع مروان: «والدتي أثرت فيا بمشاهدها في مسلسل ليه لأ، وبتمنالها النجاح ودورها جميل في المسلسل وأثرت فيا بمشاهدها التي ظهرت بها».

كيف التقى مروان يونس بزوجته؟

وروى مروان، طريقة تعرفه على زوجته هند حسن، قائلًا:«شوفتها مرة صدفة من قبل ما أعرفها ونتعرف على بعض، ودخلت دماغي من وقتها، وفي مرة لقيتها طلعالي مع واحدة صاحبتي في صورة كانت موجودة فيها، وفضلت أدور على صفحتها ولما لقيتها، فضلت أعمل لايكات على كل حاجة بتنزلها، لحد ما اتجوزنا».

وعن زوجته، أضاف:«هند مراتي بتعمل شوبينج أكتر مني، وبتحب تشتري حاجات هايفة، وباخد رأيها في كل حاجة وفي الشغل، وهي دماغها إداري أكتر مني».



نبذة عن مروان يونس



مروان يونس هو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، درس الهندسة في قسم العمارة ولكنه لم يعمل بالمجال، وانتقل لمجال الجرافيك في الدعاية والإعلان، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الفيل الأزرق 2، ومسلسل في بيتنا روبوت وغيرهم، كان آخر أعماله هو مسلسل دوبامين الذي عرض على قناة cbc وcbc drama.

من هم أبطال مسلسل “دوبامين”؟

دارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، عن قصة من تأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي وأحمد بلال وحليم بركات