العرض العراقي "ملف ١٢" يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مساء أمس أول العروض المسرحية المشاركة في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بالعرض العراقي "ملف ١٢"، وأقيم العرض علي مسرح مكتبة الإسكندرية عقب حفل الافتتاح وخطف العرض أنظار الجماهير الكبيرة التي شاهدت العرض.

تفاصيل العرض العراقي "ملف 12"

تدور فكرة العرض حول قضية الهجرة التي أصبحت مشكلة كبيرة في العديد من الدول خاصة العربية والعرض من اخراج مرتضي علي،مدير الفرقة ودراماتوج علي دعيم، ويشارك بالتمثيل في العرض كل من الفنان فكرت حسين، علي جابر، مهتدي باسم، مؤمل حيدر، أسعد ماجد.

وقال الفنان فكرت حسين في بيان له:" أن هذه المشاركة الأولى له في مهرجان الإسكندرية المسرحي الذي له سمعة جيدة جدًا في العراق ولذلك جئنا للمشاركة هذا العام وشاركنا في العام الماضي في القاهرة بعرض "إعادة ضبط مصنع"، وفزنا بجائزة أفضل سينوغرافيا وشاركنا هذا العام أيضًا في مهرجان القاهرة بعرض" ملف ١٢"، وفاز الغرض بجائزة أفضل سينوغرافيا أيضًا، وجئنا للأسكندرية لنقول أن المسرح العراقي الآن له أسلوب وشكل مختلف.

ما هي تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي؟



وانطلقت فعليات المهرجان مساء امس بحفل إفتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان واحمد صيام وعارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح وفن وبدأت الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 علي رحيله ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت "اغنية المهرجان".



وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين، أسبانيا، سلطنة عمان، المغرب، العراق، تونس، إيطاليا، الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة )



يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين.