نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منه فضالي تعلن دخول والدتها غرفة العمليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة منة فضالي دخول والدتها غرفة العمليات بعد تعرضها لكسر في ذراعها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

منشور منة فضالي

كتبت منة فضالي: "أمي حتعمل عملية في دراعها دلوقتي كسر وحنركب مسامير وشريحه لطفك يا رب".

وأعلنت الفنانة منة فضالي، منذ قليل، عن إصابة والدتها بكسر في الذراع وتحتاج إلى عملية جراحية؛ نتيجة وقوعها على يدها.

منشور منة فضالي

وكتبت منة فضالي، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، قائلة: "عاوزة دكتور عظام ضروري شاطر أمي وقعت..والدكتور بيقول في كسر ومحتاجة عملية وواير، وجبس ٣ أسابيع ممكن حد ينصحني بدكتور بسرعة".

يذكر أن منة فضالي، كانت تقضي إجازتها الصيفية ما بين تركيا وفرنسا بصحبة والدتها، وقد نشرت مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» من جولتها الأخيرة في أوروبا في باريس، وعلقت عليها قائلة: «صباح الخير.. فرنسا».

ما هي آخر أعمال منة فضالي؟

وكانت آخر أعمال الفنانة منة فضالي، هو مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، بطولة محمد رمضان، وزينة، هالة صدقي، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.