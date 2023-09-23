نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين تتألق في أحدث جلسه تصوير لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اطلالة نسرين طافش



وظهرت نسرين وهي ترتدي فستان باللون الاصفر يبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة نسرين طافش مؤخرًا انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، للمرة الثانية، عبر خاصية ستوري على حسابها على "إنستجرام"، وكتبت قائلة: “لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية”، وقد انفصلت عنه لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي، وعادت له بعد فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة.

ما هي آخر أعمال نسرين طافش؟

يشار أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخي فوق الشجرة" مع رامز جلال وشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، ويزو، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم،



ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم أخي فوق الشجرة



وجسدت نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى جسدها رامز جلال، حيث دارا أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.