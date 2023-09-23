الليلة.. قناة اقرأ تبدأ الاحتفال باليوم الوطني السعودي ٩٣

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - تبدأ قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء مشاركتها في الاحتفال باليوم الوطني السعودي ٩٣ الذي ينطلق تحت شعار "نحلم ونحقق" احتفالا بتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود يوم ٢٣ سبتمبر عام ١٩٣٢، مرورا بأبنائه وحتى اليوم في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، صاحب وعراب رؤية ٢٠٣٠.

تستمر التغطية الخاصة للقناة على مدار ٤ ساعات متصلة يومي السبت والأحد، برعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي، حيث يقدم التغطية كل من عبد الشكور السلمي، سوزان سنبل، أحمد الشبيلي ومنى أحمد، كما تقوم القناة خلال الحلقة ببث العديد من التقارير الهامة عن تاريخ المملكة وإنجازاتها.