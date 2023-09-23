رانيا منصور بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رانيا وهي ترتدي فستان مثير باللون الاسود، واعتمدت مكياج جذاب أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر لافتة، مما نال إعجاب متابعيها.

درست في كلية الآداب، لها شقيقة توأم تدعى نورهان، وشاركت معها في بعض الأدوار منها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ومسلسل "سبع أرواح"، وتتشابه ملامحهما مع بعضهما، حتى أن البعض لا يفرق بينهما، وعمدت لقص شعرها للتخلص من الشبه الكبير بينهما.

أعمال رانيا منصور

بدأت مسيرتها الفنية بتصوير الإعلانات كموديل لبعض كليبات الأغاني، وإنتقلت بعدها إلى مجال التمثيل، إذ شاركت في فيلم "شباب في الممنوع"، كما شاركت في العديد من المسلسلات منها "كريمة كريمة"، "حارة اليهود"، "كلمة حق"، "طيارة ورق، "في مهب الريح"، "السيدة الأولى" وغيرها. كما شاركت في عمل سينمائي واحد وهو فيلم "حلم عزيز"، بدور شقيقة الممثل أحمد عز، إذ دعمها المخرج المصري عمرو عرفة كثيرًا منذ تم إختيارها لهذا الدور، وأعطاها فرصة ذهبية كانت تتمنى الحصول عليها منذ دخولها الوسط الفني.

مسلسل" إسود فاتح"

فاجأت متابعيها بدورها في مسلسل إسود فاتح من بطولة الفنانة اللبناية هيفاء وهبي بجانب معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة حيث ظهرت دون شعر مريضة السرطان بشخصية" آية" التي جسدت معاناتها مع سرطان المخ.