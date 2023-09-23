لهذا السبب.. عصام صاصا يتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا مواقع التواصل الإجتماعي وبالتحديد تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وطرح مطرب المهرجانات عصام صاصا مهرجانه الجديد" أنا الخلاصة "بالتعاون مع الفنان محمود الليثي، لينال المرتبة الأولي ويحقق في ساعات قليلة من طرحه 860 ألف مشاهدة.

تريند يوتيوب



مهرجان أنا" الخلاصة "

مهرجان انا الخلاصة - سيبك اللي خلع كان فقري مش وش دلع - غناء عصام صاصا ومحمود الليثي - توزيع كيمو الديب.

كيف روج عصام صاصا لمهرجانه الجديد؟

وكان قد روج عصام صاصا منذ فترة للمهرجان وذلك من خلال نشر مقطع قصير من المهرجان، بمشاركته في الغناء مع الفنان محمود الليثي عبر منصة تيك توك ليتصدر تريند التيك توك قبل طرحه كامل.

كلمات مهرجان" أنا الخلاصة"

شايفك متابع ده أنت غلبت اليوم السابع خوفو لو رفع الهرم الرابع كان هيسميه الكروان.

أنا الخلاصة الـ 100 بيقولو صاصا إزاي تتقارن بالرياسة ده أنا اسمي ع الحيطان.



ممنوع مقارنة ابداََ في كارنا أنتم أخركم تشوفو صورنا، نجوم وكل الناس بصالنا من يومنا بنور في السما وليه تقومو وشكو ماشينو من كام سنه بضهرنا راجعيو.



احنا التاريخ بأيدينا كاتبينو متسيطين بس بمعلمه، حقك تضايق أصل العبد لله سايق، انت فين وانا فين يا رايق وده اللي مجننك.

عصام صاصا

عصام صاصا

مهرجان أنا الخلاصة

آخر أعمال عصام صاصا



يذكر أن آخر أعمال عصام صاصا هي أغنية أمي الحياة والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية أمي الحياة

ابكي على ايه

ولا ازعل على ايه

ما اللي راح خلاص

ما عُدتش اندم عليه

ده زماننا فيه الاوباش

اللي بيكرتو بالجنيه

تكسب فيه لو بكاش

تخسر لو ممعكش يا بيه

الحياه فاشوش

روَّق وانسى الجراح

الصحاب مجوش

وقت الشده الكل راح

الاحباب ما زاروش

كله حابب المرواح

دول مقدروش

يبقى خلاص مفيش سماح

حِب اللي يحبك

قدّر اللي يقدرك

فوّق للي منك

ياما امنته وعورك

شيلته ما شالش عنك

ولا عمره يوم قدّرك

في الوش عامل بيحبك

من جواه بيكرهك.