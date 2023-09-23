بعد حذف حسابها على تويتر.. شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدمت النجمة شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر، وذلك بعد أن قام بحذف حسابها الرسمي على تويتر، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023 .

وتضمن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم "sherine abd-wahab" وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويتم استخدام هذا الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره الا من خلاله.

وقام المشكو في حقه محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته "محمد الشاعر" بوصفه الأدمن لصفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبد الوهاب بانشاء أكونت بيزنس علي الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فان المشكو في حقه قد تحصل علي جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحول الارباح، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكونًا لجريمتي النصب وخيانة الامانة.

وفي النهاية التمس محامي شيرين عبدالوهاب من النائب العام بالتفضل بتحقيق البلاغ تحقيقًا قضائيًا حفاظًا علي كافة حقوق الشاكية وحرصًا على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الالكترونية الحديثة للاستيلاء علي الاموال.

بلاغ شيرين للنائب العام بتهمة السرقة

وكانت قد قامت شيرين عبد الوهاب بالتقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد شخص يدعي محمد.أ.م، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك دون علمها أو موافقتها، علاوة على نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

تفاصيل بلاغ شيرين عبد الوهاب

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به محامي شيرين عبد الوهاب أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها في ابهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، وغير ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيًا مع الموقع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام التعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية "بحلفلك" دون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع "spotify" دون الحصول على اذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها دون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الاغاني لنفسه، بالاضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية "عم القماص" عليها دون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني لشيرين عبد الوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية دون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.