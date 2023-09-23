القاهرة - محمد ابراهيم - نجوم الفن ينعنون الفنان هشام سليم في الذكرى السنوية الأولى

بعد رحيله عن عالمنا الفنان هشام سليم يعود لتصدر تيرند جوجل من جديد (تعرف على القصة).

الفنان هشام سليم، هشام سليم، وفاة الفنان هشام سليم، عاد الفنان هشام سليم لتصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الحالية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لرحيله يوم أمس الجمعة.

بعد رحيله عن عالمنا الفنان هشام سليم يعود لتصدر تيرند جوجل من جديد (تعرف على القصة)

حيث كان قد رحل الفنان الكبير في يوم 22 سبتمبر 2022، بعد صراع طويل مع المرض متأثرا بأزمة صحية مزمنة والتي أودت إلى نهاية حياته عن عمر ناهز ال 64 عامًا.

ونعي عدد كبير من نجوم الفن خلال الساعات الماضية الفنان الراحل، وقدموا التعازي إلى أسرة الراحل، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء ذكرى وفاته الأولى من خلال مشاركة فيديو مؤثر يجمع عدد كبير منهم، يتحدثون خلاله عن ذكرياتهم معه.

نجوم الفن ينعنون الراحل هشام سليم

الفنانة يسرا - نور هشام سليم - هشام سليم

الفنانة يسرا تنعي هشام سليم



ونعت الفنانة الكبيرة يسرا، الرحيل هشام سليم في ذكري وفاته، حيث شاركت فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «وحشتنا ومفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بينا كانت أحلى وأسعد الذكريات، وحشني وقطعت بيا يا هيشو، أنا عارفة إنك في مكان أحسن بس قطعت فينا، وحشتني وعايزه أحضنك وأبوسك واهزر معاك».

وأستمرت يسرا: «الدنيا فضيت علينا من بعدك بس سيرتك الحلوة مكملة معانا.. وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك ويهنيك بالجنة ونعيمها.. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لـ هشام سليم».

الفنان صلاح عبدالله

ونعي الفنان صلاح عبد الله هشام سليم قائلًا: «المهلبية جمعتنا للعمل معًا عام 1991، ومن وقتها بقينا صحاب وحبيتك أوي، اقسم بالله يا هشام إنك كنت واحد من ألطف وأنضف الناس اللي عرفتها في الحياة كلها».

الفنانة فيدرا

ونعت الفنانة فيدرا هشام سليم وأشارت قائلة: «هشام سليم أكتر إنسان كان بيعرف ينكشني، وحشني جدا، وهو من الصاحب اللي تتمناه في حياتك وأجدع الناس».

الفنانة منة شلبي

بعد رحيله عن عالمنا الفنان هشام سليم يعود لتصدر تيرند جوجل من جديد (تعرف على القصة)

أما الفنانة منة شلبي فقالت خلال الفيديو: «هيشو حبيب الملايين فتى أحلامي، وحشتني أوي، كل حاجة في الدنيا بتفكرنا بيك لذاذتك، حلاوتك شقاوتك صدقك صراحتك».

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الفنانة هند صبري

وقالت الفنانة هند صبري «يا أتش وحشتنا جدا جدا، انت سبت مكان فاضي، مافيش حد زيك ولا شهبك ولا هيجي في أخلاقك وروحك».

الفنان طارق لطفي

وحرص الفنان طارق لطفي على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، قائلا: «وحشتني ضحكتك، ونبلك وشهامتك، وجدعنتك، ربنا يرحمكم برحمته وحشتني أوي».

الفنانة أنوشكا

فيما أعربت الفنانة أنوشكا عن افتقدها للرحل قائلة: «هنفضل فاكرينك طول الوقت، الشهم الجدع، الصادق الحنون جدا البرنس».

الفنان محمد جمعة



وقال الفنان محمد جمعة: «كنت دايما لما أكلم حد عن هشام أقوله عاشرته يقولي لا أقوله يبقى متعرفوش، هشام كان من أنضف الناس وأجدع الناس وأطيبهم، وحشتني ومفتقدك جدا، انت في مكان أحسن، وربنا يرحمك ويلحقنا بيك على خير".

الفنانة سيمون

وحرصت الفنانة سيمون على نعي هشام سليم، حيث نشرت سيمون عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، صورة جمعتها بالراحل هشام سليم، وعلقت قائلة: «تقابلنا في فيلم «الهجامة»، مع الفنانة ليلى علوي، اسامة أنور عكاشة، ومحمد النجار، في بدايتي الفنية، وكان مثال للإحترام والإلتزام الله يرحمه»، وأشارت: «الذكري السنوية الأولى للفنان هشام سليم الله يرحمه، لا ننسى الأصلاء».

من هو الفنان هشام سليم

الفنان هشام سليم

هشام سليم هو ممثل مصرى أدى العديد من أدور البطولة فى الأفلام والمسلسلات والمسرحيات،

وهو نجل لاعب الكرة النادي الأهلي ومنتخب مصر الراحل الكابتن صالح سليم.

وهو من مواليد 27 يناير 1958، ورحل في عام 2022، عن عمر ناهز ال64 عام بعد صراع مع المرض.

وتخرج من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

وكان أول ظهور له على الشاشة من خلال أدائه دور ابن الفنانة فاتن حمامة في فيلم «امبراطورية ميم» من إخراج حسين كمال، وكان أخر أعماله مسلسل هجمة مرتدة.

أبرز أعمال الفنان الرا هشام سليم

الفنان هشام سليم

وشارك الفنان الراحل هشام سليم في العديد من الأفلام والمسلسلات مع عمالقة السينما المصرية خلال مشواره الفني وكان من أبرز هذه الأعمال مايلي:-

أبرز أفلام هشام سليم

امبراطورية ميم.

رجوع الابن الضال.

الناظر.

لاتسألني من أنا.

فضيحة العمر.

الجبلاوى.

اسكندريه كمان وكمان.

جمال عبد الناصر.

خيانة مشروعه.

كريستال.

ميت فل.

اللعب مع الشياطين.

إنت عمري.

يوم45.

كلام فى الحب.

مسرحية شارع محمد علي

أبرز مسلسلات الراحل هشام سليم

ليالى الحلميه.

أرابيسك.

ست من زمن الحب.

الرايه البيضا.

محمود المصرى.

أماكن فى القلب.

درب الطيب.

لحظات حرجة.

المصراوية.

ظل المحارب.

فى أيد أمينة.

حرب الجواسيس.

كلبش3.

هجمة مرتدة.

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أخر أعمال الفنان الراحل هشام سليم

مسلسل هجمة مرتدة

ويشار إلى أن أخر أعمال الفنان الراحل هشام سليم، كانت مسلسل «هجمة مرتدة» حيث جسد فيه دور ضابط مخابرات وكان في عام 2021.

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ودارت أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية الوطن، وضبط العديد من الجواسيس الذين يشكلون تهديدًا على الأمن القومي للبلاد.

وشارك في بطولته المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وكان على رأسهم الفنان أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم وماجدة زكي، وإنجي المقدم، وكان المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.