صناع مسلسل أرواح خفية يحتفلون بانتهاء التصوير.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل طاقم عمل مسلسل أرواح خفية بانتهاء تصوير المسلسل والذي من المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج لعرضه قريبًا على إحدى القنوات الفضائية بالتزامن مع إحدى المنصات العربية.

واجتمع كل من الفنانين: سمية الخشاب ونضال الشافعي وفراس سعيد ومنذر رياحنة ونهلة سلامة، وابطال العمل من الأطفال وعددهم 14 طفلا وطفلة حول التورتة للاحتفاء باخر يوم تصوير، ومعها نطق المخرج ابرام نشأت بكلمة «فركش» والمعروفة فنيا بعد انتهاء اخر مشهد والتأكد من تمام جدول تصوير اليوم الأخير.

ومن جانبها أشادت الفنانة سمية الخشاب بفريق العمل ورغم طول فترة تصوير المسلسل وتوقفه نتيجة سفرها ودخول رمضان، وتصوير اعمال أخرى الا إنه تم على ألف خير ليظهر للنور، وهي في انتظار عرضه قريبا.

وقد صرح المنتج محروس المصري ان مسلسل أرواح خفية ينتمي إلى نوعية دراما التشويق قائم في الأساس على مجموعة من الأطفال الموهوبين يراهن على وجودهم بقوة على الساحة الفنية الفترة المقبلة، وإذا حقق المسلسل النجاح المطلوب حين عرضه لا يستبعد انتاج جزء ثاني منه مع نفس الأطفال المسلسل لان القصة تسمح باستمرار التجربة أو يدخل بهم عمل جديد مع المؤلف احمد صبحي يعكف حاليا على كتابته.

وأضاف المصري العمل لا ينتمي لروح شهر رمضان، وعليه سيتم عرضه آخر هذا العام أو بعد رمضان العام المقبل ليحظى بفرصة مشاهدة عالية بعيدًا عن زخم الشهر الكريم، وأعلن المصري عن انطلاق تصوير أعماله التلفزيونية الجديدة قريبُا والتي سينافس بها في موسم رمضان 2024.



ماهي أحداث مسلسل أرواح خفية؟

تدور أحداث مسلسل أرواح خفية في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق، وتجسد سمية خلال أحداث العمل شخصية مُدرسة، تتعرض لأزمة في ماضيها، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب تشويقي.

من هم أبطال أرواح خفية؟

ويشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، أيمن عزب، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، اكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، اشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.