بعد أشرف مصيلحي.. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام

القاهرة - محمد ابراهيم -

توفي صباح اليوم الفنان الشاب أحمد عصام أحد أبطال مسرحية " تشارلي" عن عمر يناهز ٢٣ عامًا وشيعت صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

الفنان الشاب أحمد عصام

محمد فهيم ينعي الفنان الشاب أحمد عصام

نعي الفنان محمد فهيم بطل مسرحية " تشارلي" عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الفنان الشاب أحمد عصام الذي وافته المنية صباح اليوم قائلًا" إنّا لله وإنّا إليه راجعون أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي، كنا لسه بنعرض سوا إمبارح، صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر وأسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة"

نعي محمد فهيم

أبطال مسرحية" تشارلي"



يشارك في بطولة مسرحية " تشارلي" الفنانة نور قدري، الفنان أيمن الشيوي، الفنانة داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، الفنانة روان الغاب، وعدد من الفنانين الشباب والراقصين، وو موسيقي المسرحية من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد.