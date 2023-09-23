بإطلالة رياضية.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية ملابس رياضية ومن الناحية الجمالية واضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمود حافظ، مصطفى خاطر، محمد ثروت، حمدي المرغني، جومانا مراد، محمد أسامة، سميرة مقرون، أحمد كشك، سامي مغاوري، تأليف كريم بشير، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

أحداث الفيلم



تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وتتضمنت الرحلة كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.