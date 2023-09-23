نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت الفنانة عائشة بن أحمد بإطلالة أنيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان كثير الألوان المُبهجة ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

ما هي آخر أعمال عائشة بن أحمد؟

وشاركت عائشة بن أحمد في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "مذكرات زوج"، ودارت أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، وجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.



من هم أبطال مسلسل "مذكرات زوج"؟



مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.