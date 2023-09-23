نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم ينشر الأغنية الرسمية لفيلمه الجديد "حسن المصري" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد حاتم لفيلمه الجديد "حسن المصري"، وذلك من خلال نشره الأغنية الرسمية للفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويكون اسم الأغنية "ولا بختار" للفنان على لوكا الذي قام بغنائها.



ونشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه فيديو من مشاهد من فيلمه الجديد "حسن المصري" عبر حسابه وعليها اغنية "ولا بختار"، وعلق على هذا الفيديو قائلًا:"اغنية ولا بختار كاملة على اليوتيوب.. اللينك في البايو".



ما هى تفاصيل شخصية أحمد حاتم في فيلم "حسن المصري "؟

تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.



من هم أبطال فيلم “حسن المصري”؟

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.