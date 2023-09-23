نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حصولها على الإقامة الدائمة في مصر.. من هي فجر السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية فجر السعيد تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد حصولها على الإقامة الدائمة في مصر.

من هي فجر السعيد؟



فجر السعيد هي إعلامية كويتية ولدت في منطقة الجهراء بالكويت في 23 سبتمبر 1967، وهي شقيقة النائب السابق والشاعر والإعلامي طلال السعيد وتزوجت في 21 مارس 2010 من المحامي سعود السبيعي.

بداية مشوار فجر السعيد

كانت بدايتها بالكتابة في الإذاعة، إلا أن شهرتها وظهور اسمها بدأ مع أول عمل كتبته للتلفزيون وهو مسلسل القرار الأخير.

بالإضافة إنها تقوم بإنتاج أعمالها بنفسها عن طريق شركتها سكوب سنتر للإنتاج الفني، وفي 7 يوليو 2007 قامت بافتتاح قناة تلفزيونية هي قناة سكوب التي تتبع شركتها، ومنذ عام 2005 بدأت بالتوسع وإنتاج أعمال لكتاب آخرين، وهي متوقفة عن كتابة النصوص الدرامية والإنتاج التلفزيوني منذ العام 2010.

مشوارها في تقديم البرامج

في نوفمبر 2018 خاضت تجربة التقديم التلفزيوني خلال قناتها سكوب وذلك في البرنامج السياسي المنوع هنا الكويت، وفي شهر رمضان لعام 2019 قدمت برنامج غبقة سكوب.

مواقف أثارت فيها الجدل

دعت فجر السعيد إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل واستثمار رؤوس الأموال العربية فيها في ليلة رأس السنة الميلادية عام 2019، كما أضافت في تغريدة لها عبر تويتر: أتوقع السنة الميلادية الجديدة 2019 ستكون بإذن الله سنة خير وأمن وأمان... وبهذه المناسبة السعيدة، أحب أن أقول لكم إني أؤيد وبشده التطبيع مع دولة إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة، وخاصة السياحة الدينية، الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة.

وفي 9 يناير 2019، أجرت فجر السعيد مقابلة مع قناة كان الإسرائيلية وكررت دعوتها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وحول "السلام بين الشعوب العربية وإسرائيل".

كما انتقدت الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 14 مارس 2019 أثناء تصعيد عسكري إسرائيلي على قطاع غزة.

مرضها

وفي يوليو 2019 أصيبت بتسمم بالدم بعد خضوعها لعملية تعديل مسار المعدة، أدى لحدوث نزيف داخلي حاد حيث نقلت للمستشفى وأُدخلت غرفة الإنعاش في حالة خطرة، وبعد أيام أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نقلها إلى فرنسا لتلقي العلاج.