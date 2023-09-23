عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلاد ريهام حجاج من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

منشور عبير صبري

كتبت عبير صبري:'كل سنه وانتي اطيب واحن وأنقي واجمل وأجدع ريكو في الدنيا ربنا يفرحك بكل حاجه حلوه ياحلوه الحلوين"

احتفل رجل الأعمال محمد حلاوة، بعيد ميلاد زوجته الفنانه ريهام حجاج حيث شارك "حلاوة" جمهوره بصورة له برفقة ريهام حجاج،.

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "عيد ميلاد سعيد رورو احبك إلى الأبد بارك الله فيك".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من قبل الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات، كل عام وهي بخير وصحة وسلامة وسعاده يارب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب، ربنا يخليكوا لبعض، دايما منورين، احلى ثنائي، وغيرها من التعليقات.

والجدير بالذكر اخر اعمال ريهام حجاج مسلسل "جميلة"، والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم أبرزها سوسن بدر، هاني عادل، عبيرصبري، أحمدوفيق،يسرا اللوزي، هشام اسماعيل وغيرهم والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

ويذكر أن شاركت الفنانة عبير صبري في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جميلة" والتي حققت نجاحا كبيرا خلال عرضة.

وجسدت ريهام حجاج فى مسلسل شخصية "جميلة" من خلال أحداث مشوقة، فهى فتاة تتخرج فى كلية الحقوق وتعمل فى النيابة الإدارية، وتواجه صراعات كبيرة خلال مشوار حياتها، وتبدأ رحلة جميلة فى محاربة الفساد من واقع عملها وتبحث دومًا عن الحق.

جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.