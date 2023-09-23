محمد إمام يعيش فترة نشاط فني.. ويستعد لهذه الأعمال

القاهرة - محمد ابراهيم -



غاب الفنان محمد إمام فترة ما تقارب عام ونصف عن الساحة الفنية سواءً في التليفزيون أو السينما ولكن بعد هذا الغياب يعود النمر ليحول جلده من النمر إلي الكوبرا.

فيلم " أبو نسب "

يعيش النجم محمد إمام هذه الفترة فترة إنتعاش فنية ليشارك في عمل سينمائي وهو فيلم " أبو نسب" والمقرر طرحه بدور العرض في شهر ديسمبر المقبل ليعود إلي الساحة السينمائية مرة أخري بعد فيلم " عمهم" والذي كان منذ عام و نصف.

مسلسل "كوبرا "

و من جانب آخر يستعد إمام لتصوير مسلسله الجديدة "كوبرا" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤ ولم يعلن عن فريق العمل حتي الآن.

مسلسل كوبرا

أبطال فيلم " أبو نسب "

يشارك في بطولة فيلم " أبو نسب" الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري، الفنان ماجد الكدوانى، الفنانة وفاء عامر، الفنانة هالة فاخر، الفنان محمد ثروت، الفنان محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف الفنان ماجد المصري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام،

