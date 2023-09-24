لقاء الخميسي: 'أي هجوم له علاقة بمحمد عبد المنصف بيجنني.. هتشتم هشتم'

القاهرة - محمد ابراهيم - روت الفنانة لقاء الخميسي تفاصيل بداية علاقتها بزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، إذ أشارت غلى أنهما تقابلا صدفة في إحدى الليالي، وبعدها تكررت مقابلتهم، وبدأت شرارة الحب بينهما، بعد أن وجد كلا منهما في الآخر الشيء الذي ينقصه، موضحة أن الأخير فاجأها في إحدى الأيام وقبلها وطلب يدها للزواج في يومٍ واحد.

تصريحات لقاء الخميسي

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن هذه العلاقة، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث قالت: أول ما بصيت لعينه حسيته طيب ونحنوح، هو اللي قالي في الأول بحبك، واتقابلنا صدفة في كافيه، بعدها خرجنا ولعبنا تنس، لقيته بريء براءة غير طبيعية، كنت بقول هو الراجل ده ممسكش إيدي ليه؟، وليه طول الوقت بيبص لي في عيني بس، اليوم اللي مسك في إيدي هو اليوم اللي باسني على خدي اللي وقالي فيه تتجوزيني، كان بقاله 6 شهور ممسكش إيدي.. مش عارفة ليه.

وتابعت لقاء الخميسي: أي هجوم له علاقة بمحمد عبد المنصف بيجنني، أول ما حد بيجي على طرف عبد المنصف بقوم في الناس قومه رجل واحد، هتشتم هشتم مبسكوتش، مش هشتم بطريقته عشان مستوايا ميتدناش، لكن هعرف أردلك الإهانة، أنا وأوسا شخص واحد، وعمري ما سيبت بيتي، لأن العيال بتتوجع وملهمش دعوة بالمشاكل بينا.

كما تحدثت الخميسي عن مميزات زوجها: طيب زيادة عن اللزوم، هو وأهله طيبين، عنده رضا وسماحة وهادي، بغير عليه جدًا وعلى الله أشوف وش واحدة جمبه، وهو مكنش بيغير عليّ الأول، لكن دلوقتي بيغير علي زيادة على اللزوم.

وفي سياق آخر، أكدت الخميسي، أنها كانت تتمنى تقديم السيرة لاذاتية لـ السندريلا سعاد حسني، معللة: سعاد حسني كانت فنانتي المفضلة، كان نفسي أعمل سيرتها الذاتية، لأنها كانت صاحبة أبويا، وجدي اللي اكتشفها، لكن مزعلتش لأنه المسلسل كان رزق منى زكي ومثلته حلو.

موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسى، حدوتة "حتة من القمر" من الموسم لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC، حيث قدمت بطولتها وشارك في العمل محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

