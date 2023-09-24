بعد غياب 3 سنوات.. آمال ماهر تتصدر تريند جوجل بـ "أنا كويسة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة آمال ماهر تريند محرك البحث جوجل بعد طرحها أحدث أعمالها الغنائية ميني ألبوم يحمل إسم "أنا كويسة"،

وضم ميني ألبوم أنا كويسة والذي نشرته منذ ساعات على منصة سبوتيفاي بشكل حصري، ومن ثم طرحته عبر قناتها بموقع يوتيوب، خمس أغاني، وهي أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب.

وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.

أغنية أنا كويسة



وكانت أغنية "أنا كويسة" هي الأغنية الأولى من الميني الألبوم الذي طرحته آمال ماهر مساء أمس عبر قناتها الرسمية الجديدة على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان بلال سرور، توزيع محمد يلدريم، تسجيل غناء أكرم عادل، مكساج أحمد جودة.



أغنية صاحبة عمري

وأغنية "صاحبة عمري" هي الأغنية الثانية التي طرحتها،

والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان وفواصل موسيقية سامح كريم، توزيع أدهم دهيمة - إلهامي دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام

أغنية كسبتوا الرهان

وطرحت آمال ماهر أغنية "كسبتوا الرهان" من ضمن أغاني الميني ألبوم، وكسبتوا الرهان كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد عبية، توزيع أحمد أمين، تسجيل غناء أكرم عادل، مكساج أحمد جودة.

أغنية أنا الحب

وطرحت آمال ماهر أغنية أنا الحب من ضمن ميني ألبوم "أنا كويسة"، والأغنية غناء آمال ماهر، توزيع يحي يوسف، ألحان مصطفى العسال، تسجيل غناء، أكرم عادل مكس وماستر، أحمد حسام تم المكساج والماستر باستوديو Bro Music Studio.



أغنية الحكاية في مشهدين

"الحكاية في مشهدين" هي الأغنية الرابعة التي طرحتها آمال ماهر للجمهور بعد أن سبقتها بساعات قليلة أغنية "صاحبة عمري" وأغنية " أنا الحب" وفيديو ريليكس "أنا كويسة"، كلمات عمرو يحيي، ألحان مصطفي العسال، توزيع سامح إبراهيم.





وتقول كلمات الأغنية: الحكاية في مشهدين

قلب قابل قلب حَبه

شاف معاه حلم السنين

صَدّق إن الدنيا ضحكت

تاني مشهد كان حزين

حُبه كان مصدر لـِغُلبه

والنهاية بكلمتين

يومها كل الرؤية وضحت

والنصيب بيشيلها دائمًا

كل حاجة نقول نصيب.





آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام

ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.