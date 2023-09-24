نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق أنغام يتصل بالنجدة بعد محاولة طليقة والده اقتحام الأستديو الخاص به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتصل الموزع الموسيقي خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، بغرفة عمليات النجدة، للاستغاثة من ماجدة عبد الحليم، طليقة والده الموسيقار محمد علي سليمان، والتي استعانت بعدد من البلطجية، لاقتحام الاستديو الخاص به، بحي مدينة نصر، مساء السبت.

وقال خالد سليمان، في بيانٍ صحفي، إنه تلقى تهديدات طوال اليومين الماضيين، فور الكشف تفاصيل الأزمة التي تجمعه بطليقة والده، متابعًا «بعتت لي بلطجية معاهم أسلحة نارية، على الاستديو بتاعي، عاوزين يخطفوني، والعناية الإلهية أنقذتني، لمجرد أنني لم أكن موجودًا وقتها، ونجح حارس العقار، في إيهامهم أنني لم أحضر للمكان منذ أيام».

وأوضح أن الأزمة تعود لمطالبته بحقه، في الاستديو الذي يمتلكه بمشاركة والده وشقيقته أنغام، إلا أن والده يمتنع عن منحه حصته من المكان، في الوقت الحالي، دون أي مبرر، مضيفا: «طليقة أبويا استولت على شقتي، وقاعدة فيها مع أخواتها، ومش راضية تخرج من المكان، وعاوزة تبعدني عن طريقها عشان مطالبش بحقي».

وتابع إلى محاولتها، لـ«شحنه» في مصحة لعلاج الإدمان، غير المرخصة، لإيداعه بها، بحجة أنها يتعاطى الهيروين، مؤكدًا «مستعد أعمل تحليل مخدرات، ولو النتيجة طلعت إيجابي، إحبسوني.. لكن أنا بطل في عين نفسي، لأني بطلت ده من 9 سنين تقريبًا».

وأكد أنه شقيقته أنغام، ليست طرفًا في تلك الأزمة، كما يزعم البعض، «أختي بعيدة كل البعد عن هذه المشكلة، وهي صاحبت فضل كبير في حياتي، وتساعدني وتدعمني طوال الوقت».