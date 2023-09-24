لقاء الخميسي: مكنتش بحب نفسي زمان.. ونزلت القبر مع أحمد زكي

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة لقاء الخميسي، ضيفة على برنامج برنامج “In Deep في العمق”، الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكشفت لقاء الخميسي عن العديد من أسرار حياتها، وعن نزولها قبر أحمد زكي أثناء دفنه.

وقالت لقاء الخميسي: "نزلت القبر مع أحمد زكي، كان يوما صعبا جدًا، ربنا يرحمه، وعمري ما فكرت في الانتحار، وابني بيخليني أعيط كل يوم، وشايفة إن أي حد يضايقني يخبط راسه في الحيط".

لقاء الخميسي: “مكنتش بحب نفسي زمان”

وأضافت الخميسي: "كل يوم بكلم نفسي، وبقول أنا لقاء الخميسي وبحبني، وبكلم ربنا، ودا حصل لأني بقيت أحب نفسي مؤخرًا، لأني مكنتش بحب نفسي زمان".

وفي سياق آخر، أكدت الخميسي، أنها كانت تتمنى تقديم السيرة لاذاتية لـ السندريلا سعاد حسني، معللة: سعاد حسني كانت فنانتي المفضلة، كان نفسي أعمل سيرتها الذاتية، لأنها كانت صاحبة أبويا، وجدي اللي اكتشفها، لكن مزعلتش لأنه المسلسل كان رزق منى زكي ومثلته حلو.

برنامج In Deep في العمق

وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

مسلسل حتة من القمر

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسى، حدوتة "حتة من القمر" من الموسم لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC، حيث قدمت بطولتها وشارك في العمل محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى