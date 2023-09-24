نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي: "كنت مستغربة ليه عبد المنصف ممسكش إيدي 6 شهور ولما مسكها طلبني للزواج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة لقاء الخميسي، ضيفه على برنامج “In Deep في العمق”، الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتحدثت لقاء الخميسي عن تفاصيل بداية علاقتها بزوجها اللاعب محمد عبد المنصف؛ موضحه أنهما تقابلا صدفة في إحدى الليالي، وبعدها تكررت مقابلتهما، ثم بدأ الحب بينهما، بعد أن وجد كل منهما في الآخر الشيء الذي ينقصه.

وأكدت لقاء الخميسي أن زوجها هو التي فاجأة في إحدي الأيام وقبّلها وطلب يدها للزواج في يومٍ واحد.

لقاء الخميسي عن زوجها: أول ما بصيت لعينه حسيته طيب ونحنوح

وتابعت: "أول ما بصيت لعينه حسيته طيب ونحنوح، هو اللي قالي في الأول بحبك، واتقابلنا صدفة في كافيه، بعدها خرجنا ولعبنا تنس، لقيته بريء براءة غير طبيعية".

وأكملت لقاء الخميسي: "كنت بقول هو الراجل ده ممسكش إيدي ليه؟، وليه طول الوقت بيبص لي في عيني بس، اليوم اللي مسك في إيدي هو اليوم اللي باسني على خدي وقالي فيه تتجوزيني، كان بقاله 6 شهور ممسكش إيدي.. مش عارفة ليه".

واستكملت حديثها قائلة: "أي هجوم له علاقة بمحمد عبد المنصف بيجنني، أول ما حد بيجي على طرف عبد المنصف بقوم في الناس قومه رجل واحد، هتشتم هشتم مبسكوتش، مش هشتم بطريقته عشان مستوايا ميتدناش، لكن هعرف أردلك الإهانة، أنا وأوسا شخص واحد، وعمري ما سيبت بيتي، لإن العيال بتتوجع وملهمش دعوة بالمشاكل بينا".

برنامج In Deep في العمق

وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

مسلسل حتة من القمر

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسى، حدوتة "حتة من القمر" من الموسم لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC، حيث قدمت بطولتها وشارك في العمل محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى