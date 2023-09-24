نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي في تصريح صادم: "أنا مسلمة بالوراثة.. ومتسئلتش عايزة أكون إيه" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريح جريء وصادم تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن ديانتها، حيث قالت إنها تعتنق الديانة الإسلامية عن طريق الوراثة، ولكنها لم يتم سؤالها عن أي ديانة تُفضل الانتماء لها، وذلك بسبب أنها ولدت وجدت والدها مسلمًا فورثت منه ديانته مثلما ورثت جنسيته.

تصريحات لقاء الخميسي

وقالت لقاء الخميسي خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: "إحنا بنورث دينا، حد مبيورثش الدين من الأب، أنا مصرية بالوراثة ومسلمة بالوراثة، وأخدت دين أبويا، ولم أسئل أنا عايزة أبقى إيه، هل ده لي علاقة من أني مصرية، هل دا تقليل من ديني؟!، أنا واضحة بشكل كافي ومش مجبرة أقول حاجة ليها معنى تاني، إحنا واخدين دينا بالوراثة.

وتابعت لقاء الخميسي: “كان ممكن اصحى من نومي الآقي أبويا مسيحي وأبقا مسيحية أنا مخترتش الناس بتعاقبني ليه؟، لو ليا جار مسيحي أنا مبحبوش بعقابه ليه؟، هو ماله هو صحي لقى أبوه مسيحي المفروض ينتحر أو أموته مثلا؟!، المسلمين والمسيحيين بالوراثة، أنا أنتيم عمري مسيحي، هل معناها أني أنا مسلم والمسيحيين وحشين”.

وأضافت لقاء الخميسي: “النقاب غير مذكور في القرآن، وعمري ما قلت إنه مُبتدع، وربنا قال “وليضربن بخمرهن على جيوبهن”، هي حتة قماشة على الصدر”.

واستكملت لقاء الخميسي: "في 3 أصحابي فقط في حياتي، عرفتهم قبل محمد عبد المنصف، هم إيهاب العدلي ده كان بيلبسني من وأنا لسة في المعهد، وجرجس مهندس ديكور وكان معايا في المعهد، وأدهم انتيمي سوري، وحاليا كل واحد مننا في حتة.

كما تحدثت لقاء الخميسي، عن تصريحاتها الأخيرة التي أثارت بها جدلًا، حول الحضارة الأشورية والحضارة المصرية،إذ قالت: الحضارة الأشورية هي الأقدم، ولم أقل إنها اهم من حضارتنا المصرية، عمري ما قلت إن الأشورية هي الأهم، ولا يعني ذلك أني أخطأت في حضارتي المصرية اللي أنا فخورة بيها، مفيش حاجة تقلل من حضارة المصريين، أنا باسبوري مصرية وفخورة بيه.



موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.