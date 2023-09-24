نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي: أتخنت مرة واحدة.. وفي ناس ضربتني من تحت الحزام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة لقاء الخميسي، تفاصيل تعرضها للخيانة، أثناء فترة ارتباطها من شخص بمرحلة دراستها بالمعهد، إذ أشارت إلى أنها كانت تعلم بعلاقاته النسائية الكثيرة، ولم تعترض عليها، لكن بعد علمها بخيانته تركته بشكل نهائي، ولم تخبره بسبب اختفائها.

تصريحات لقاء الخميسي

وتحدثت لقاء الخميسي عن هذه العلاقة، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث قالت: دخلت علاقات فاشلة، وأتعلمت منها إن مش كل اللي أنت عايزة هتاخده، هتاخد الراجل اللي تتكيف معاه، أنت هتحبه بعبله بالحاجات الكويسة وغيرها، مش هتقدر تلاقي شخص راسمه في خيالك.

وتابعت: “عبد المنصف مش شبهي خالص، مفيش حاجة شبه بعض فيها غير إننا إحنا الاتنين طيبين، حبيت وأنا في المعهد مكنش حب جواز أو ارتباط، اتخانت مرة واحدة في حياتي، هو كان شخص بيخون على طول، وكنت عارفة إنه عارف بنات كتير هو كان مُز، لما خاني مشيت ومقولتلوش السبب، مبمشيش وأنا مريحاك، ومبردش على تلفونات نهائي، بتعامل بالبلوك”.

وقالت: “على مدار حياتي متخانتش من أصدقاء كتير، لأني باخد بالي بصاحب مين، في ناس ضربت من تحت الحزام، بس مش مهمين في حياتي، وفي ناس مهمة خانتني، وزعلت وقعدت في البيت وعانيت، لكن تعاملت معاهم بالبلوك ومردتش على إهانتهم، لإني عارفة أني من جوايا كبيرة وميصحش أرد”.

وأضافت الخميسي: “سكت 7 سنين على الإهانة، متاذنيش في مشاعري، في ناس لفت من ورايا عشان تاخد أدواري في بعض الأعمال الفنية، بس دلوقتي بقيت بسامح، بتعامل أنه مش من نصيبي، إحنا جايين الدنيا علشان نتعلم، طول ما بغلط بتعلم”.

موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، حدوتة "حتة من القمر" من الموسم لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC، حيث قدمت بطولتها وشارك في العمل محمد العمروسي، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادي سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.