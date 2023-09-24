نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذر رياحنة يحتفل بإنتهاء تصوير مسلسل "أرواح خفية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان منذر رياحنة بإنتهاء تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "أرواح خفية"، حيث شارك "منذر" جمهوره بفيديو من كواليس مسلسل" أرواح خفية " عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"صباح الورد... فركش مسلسل أرواح خفية منذر رياحنة، إخراج إبرام نشأت، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر".



وأضاف: "ألف شكر للجميع... ربنا يحميكم ".



وفورًا من مشاركة منذر المنشور حظى على اهتمام واسع من جماهير ونجوم الوطن العربي متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.

أبطال مسلسل "أرواح خفية"

مسلسل أرواح خفية بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، اكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، اشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.

آخر أعمال منذر رياحنة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان منذر رياحنة مسلسل جعفر العمدة، والذي جسد من خلاله شخصية شوقي، والذي حازت على إعجاب الجماهير، وتصدر الترند فور نزولها.