صفاء أبو السعود: نحتاج التركيز على أعمال لذوي القدرات الخاصة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة صفاء أبو السعود، عن تفاصيل مشاركتها فى فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة فى دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، عبر شاشة الحدث اليوم.

صفاء أبو السعود: نحتاج التركيز على أعمال لذوى القدرات الخاصة

وقالت صفاء أبو السعود: "نحتاج التركيز على أعمال لذوى القدرات الخاصة.. وشاركت فى احتفالية الحياة حلوة وسعيدة جدا بيها، لان فيهم ناس موهبين جدا ولديهم أصوات جميلة وعندهم استعداد لعمل حاجات كثيرة".

صفاء أبو السعود: كل انسان لدية نقطة لمعة فى شخصيته

وأكملت "اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم يشكر عليه وإنساني لأبعد حد.. وبحب أشارك فى الأعمال الخيرية ولذوي الهمم وفضل ربنا أنه حبانى بصوت معين وكل انسان لدية نقطة لمعة فى شخصيته وينميها الإنسان فى الحياة، وايمانى الكبير بربنا".

السيرة الذاتية لصفاء أبو السعود

بدأت الفنانة صفاء أبووالسعود مسيرتها الفنية بالعمل كممثلة في الإذاعة في برنامج بابا شارو، ثم إنتقلت للمسرح للعمل مع ثلاثي أضواء المسرح، ومن أهم أعمالها أغنية أهلًا بالعيد اهلا بالعيد كلمات عبدالوهاب محمد وألحان الموسيقار جمال سلامة، وإخراج شكري أبو عميرة، وقدمت أيضًا مسلسلات إذاعية منها رضا بوند زهرة الياسمين، صقر السويس، عصر الحب، شنطة حمزة، عندما يغني الحب، شياطين للأبد، وغيرها من الأعمال.