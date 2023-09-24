نانسي صلاح توجه رسالة بعد تكريمها من معهد الفنون المسرحية

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة نانسي صلاح، رسالة خاصة إلى روجينا وأشرف زكي بعد تكريمها من المعهد العالي للفنون المسرحية عن دورها في “ستهم” من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتبت نانسي صلاح: "مبسوطة جدًا من تكريمي النهارده في المعهد العالي للفنون المسرحيه عن مسلسل (ستهم) وفخوره جدًا جدًا ان التكريم يتم في دوره بإسم نقيبنا ودكتورنا العظيم أشرف ذكي، حقيقي احنا محظوظين بوجودك معانا وفي ضهرنا.



وأضافت: “روچينا حبيبتي شكرًا على كل حاجه حلوه وشكرًا انك وش السعد والخير عليا شكرًا يادكتور ايمن الشيوي رئيس المعهد شكرًا أستاذ خالد جلال وأخيرًا شكرًا لأحلى جمهور في الدنيا كلها على حبكم ودعمكم اللي من غيره عمرنا ما هننجح”.



وأعرب المخرج رؤوف عبد العزيز، عن سعادته الغامرة بحصول مسلسل "ستهم"، بطولة النجمة روجينا على جائزة أفضل تتر من أداء الشيخ ياسين التهامي، بجوائز لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، وكذلك حصول نانسي صلاح على جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد ضمن جوائز مهرجان القاهرة للدراما التي أقيمت بمدينة العملين.

وقال عبد العزيز في بيان صحفي له:" أنا اتواجد في الوقت الحالي في لندن من فترة، ولولا ظروف سفري لكنت أول المتواجدين في المهرجان للاحتفال مع أبطال مسلسل ستهم بنجاج العمل"، مشيدًا بالفنانة ناسي صلاح وأنها ممثلة متميزة ومجتهدة.

وتابع:" أنه يوجه كل الشكر والتحية للشيخ ياسين التهامي على موافقة بالمشاركة في العمل، وأنه كان يتوقع من بداية العمل أن تتر المسلسل سوف يكون له صدى كبير وردود فعل قوية في ظل وجود شيخ المداحين بالإضافه للمجهود الكبير للموسيقار محمد مدحت المؤلف الموسيقى للتتر".

وأكد عبد العزيز، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة فور عودته من لندن، لاستكمال تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "الميثاق"، الذي يشارك في بطولته كلا من فتحي عبد الوهاب، دينا فؤاد،ألفت عمر، إدوارد، وإسلام جمال، وغيرهم