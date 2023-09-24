صفاء أبو السعود: "انتظر عمل يليق بجمهوري لكي أعود به للساحة الفنية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنان صفاء أبو السعود، سر عدم ظهورها في أعمال فنية خلال الفترات الماضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة حدث اليوم.

وتابعت: "عملت مجموعة كبيرة جدا من الأفلام والمسلسلات البرامج وتعد من القمم والشخصيات شكلت وجدانا ومثلت معاهم فى جميع الأدوار وفيه محبه معاهم".

وأكدت صفاء أبو السعود إنها تنتظر عمل يليق بالجمهور تعود من خلاله إلى الساحة الفنية وأنها تساهم في أعمال فنية ولم تحصل على الضجة الإعلامية الكبيرة.

وقالت صفاء أبو السعود: "الأعمال دي مش واخدة ضجة إعلامية كبيرة مثل احتفاليات ذوي القدرات الخاصة وآخرها احتفالية الحياة حلوة المتعلقة بذوي الهمم، وأنا لما ييجي ليا نص حلو يستاهل ويكون مناسب هظهر تاني على الشاشة".

صفاء أبو السعود: نحتاج التركيز على أعمال لذوى القدرات الخاصة

وفي نفس السياق، قالت الفنانة صفاء أبو. السعود عن مشاركتها في فى فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة فى دار الأوبرا المصرية قائلة: "نحتاج التركيز على أعمال لذوى القدرات الخاصة.. وشاركت فى احتفالية الحياة حلوة وسعيدة جدا بيها، لان فيهم ناس موهبين جدا ولديهم أصوات جميلة وعندهم استعداد لعمل حاجات كثيرة".

صفاء أبو السعود: أهتمام الرئيس بذوي الهمم يشكر عليه

وأكملت "اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم يشكر عليه وإنساني لأبعد حد.. وبحب أشارك فى الأعمال الخيرية ولذوي الهمم وفضل ربنا أنه حبانى بصوت معين وكل انسان لدية نقطة لمعة فى شخصيته وينميها الإنسان فى الحياة، وايمانى الكبير بربنا".

السيرة الذاتية لصفاء أبو السعود

بدأت الفنانة صفاء أبووالسعود مسيرتها الفنية بالعمل كممثلة في الإذاعة في برنامج بابا شارو، ثم إنتقلت للمسرح للعمل مع ثلاثي أضواء المسرح، ومن أهم أعمالها أغنية أهلًا بالعيد اهلا بالعيد كلمات عبدالوهاب محمد وألحان الموسيقار جمال سلامة، وإخراج شكري أبو عميرة، وقدمت أيضًا مسلسلات إذاعية منها رضا بوند زهرة الياسمين، صقر السويس، عصر الحب، شنطة حمزة، عندما يغني الحب، شياطين للأبد، وغيرها من الأعمال.