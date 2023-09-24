نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصيحة من أحمد التهامي لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفت الفنان أحمد التهامي، انتباه الجمهور بأحدث إطلالة له، حيث اعتمد على الظهور بشكل مبسط يبرز جماله وأناقته.

وشارك جمهوره بصورة له برفقة حصان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، كما أرفق بالصوره تعليقًا قال فيها:"شجع صاحبك المجتهد، زي ما بتشجع حد مشهور على الميديا معيرفش إنك عايش على الكوكب أساسًا..... ".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور.





أحمد التهامي ينتظر عرض مسلسل "ليلة كبيرة"

ومن جانبه، ينتظر الفنان أحمد التهامي أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم" ليلة كبيرة "



ومسلسل ليلة كبيرة من بطولة هالة فاخر، محسن منصور، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، مها أحمد، زينة منصور، محمد طعيمة، لؤي شوكت، عبدالرحمن ظاظا، أحمد التهامي، محمد يوركا، حمدي هيكل، مصطفى يوسف، ومحمد السعدني،

وغيرهم من الفنانين.