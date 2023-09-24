شاهد.. ملك قورة في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ملك قورة متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ملك وهي ترتدي توب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا.

"بعد الشر "

تشارك الفنانة ملك قورة، كضيفة شرف في فيلم جديد بعنوان " بعد الشر " مع النجم علي ربيع، المقرر عرضه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المقبل، موضحة أنها تشارك في الفيلم بمشهدين أو ثلاثة خلال الأحداث، لافتة أنها وافقت على العمل بسبب حبها للفنان على ربيع كما أن هذا الظهور سيكون مؤثرًا في الأحداث.

أبطال فيلم بعد الشر



فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى كعادة أعمال على ربيع، وطرحت الشركة المنتجة البوستر الأول للعمل وظهر عليه علي ربيع يتوسط فتاتين بظهرهم.

أخر أعمال ملك قورة في السينما والدراما





شاركت ملك قورة، مؤخرا في فيلم "الحب بتفاصيله"، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، بطولة محمد نور الذي انطلق في يوم 8 فبراير الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

من ناحية أخرى، شاركت قدمت ملك قورة في أخر أعمالها الدرامية ببطولة حكاية "فوتوشوب" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة cbc في عام 2021، وحقق نجاح كبير واستضافتها الإعلامية منى الشاذلي بعد عرض حلقات المسلسل.

وشارك في بطولة الحكاية محمد مهران، صلاح عبد الله، منة سماحة، صبرى عبد المنعم، نيرة عارف، هالة مرزوق، فرح كمال، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج مها سليم.



كما شاركت ملك قورة في مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي تم عرضه على قناة ON مع كل من شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.