نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسيلفي أمام المرآة.. هنا شيحة تتألق في أحدث ظهور لها (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها وجمهورها صورا جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هنا وهي تلتقط سيلفي إمام المرآة، مرتديه فستان باللون الأحمر، ووضعت مكياجًا يبرز جمالها، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي.



نبدة عن هنا شيحة

هي ممثلة مصرية من مواليد شهر ديسمبر عام 1985، ولدت في لبنان لأم لبنانية وأب مصري هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

عملت هي وأخواتها "حلا"، و" رشا"، و"مايا" في الفن لمدد زمنية مختلفة.

بدأت حياتها الفنية من خلال العمل في مسلسلات تلفزيونية مثل: مسلسل "وجع البعاد"، ومسلسل" البر الغربي"،ومسلسل" طيور الشمس"، كما شاركت خلال تلك الفترة في بطولة أفلام سينمائية مثل: فيلم "حب البنات"،وفيلم" درس خصوصي".

آخر أعمال الفنانة هنا شيحة



شاركت الفنانة هنا شيحة في العديد من الأعمال، ولكن من أخر أعمالها:

مسلسل" راجعين ياهوي "والذي تم عرضه في ابريل 2022،وكان بطولة كلا من: الفنان خالد النبوي، والفنانة انوشكا،و الفنانة وفاء عامر، والفنان نور النبوي، والفنانة سلمى ابو ضيف، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة هنا شيحة والعديد من النجوم، ويكون هذا العمل من إخراج محمد سلامة وتأليف أسامة انور عكاشة.

تدور أحداثه في إطار درامي حول بليغ وهو الفنان خالد النبوي الذي تتراكم ديون كثيرة عليه في أوروبا، فيعود إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

فيلم "النهارده يوم جميل "والذي تم عرضه في نوفمبر 2021،وكان بطولة كلا من:الفنان باسم سمرة، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة هنا شيحة، والفنان أحمد وفيق، والفنان إيمي إسلام، والفنان كريم كوجك، وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج وتأليف نيفين شلبي.



تدور أحداثه في إطار درامي حول مجموعة من القصص المتشابكة عن علاقة الرجل بالمرأة، ويطرح العديد من القضايا مثل انعدام التفاهم بين الأزواج والاغتصاب الزوجي وتأثيره، بجانب تأخر سن الزواج.

أبطال مسلسل فارس بلا جواز



مسلسل" فارس بلا جواز "والذي تم عرضه في ابريل 2021،كان بطولة كلا من: الفنان مصطفي قمر،والفنان سليمان عيد،والفنان طارق الإيباري، والفنان طارق عبد العزيز،والفنان مصطفى حمزة، وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج معتز حسام وتأليف فداء الشندويلي.

تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فارس وهو الفنان مصطفى قمر، والذي يضطر لبعض الظروف الخارجة عن إرداته، والتي تجبره للبحث عن عروسه ليصل إلي الورث.