صفاء سلطان تعلن عن مسلسلها الجديد "الصديقات" ضمن السباق الرمضاني 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة والمطربة الأردنية صفاء سلطان، متابعيها، مجموعه من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت الفنانة الأردنية في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بدلة أنيقة باللون بالأبيض، ونالت إطلالتها إعجاب عدد كبير من المتابعين.

مسلسل “الصديقات”

كما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" عن تواجدها بمسلسل الصديقات (القطط) من إنتاج شركة قبنض وإخراج الأستاذ محمد زهير رجب والمشرف الفني الأستاذ فراس الجاجة وصديقها الغالي أيهم قبنض وأيضًا مع مجموعة من نخبة نجوم الدراما السورية ضمن السباق الرمضاني 2024، وعلقت الفنانة صفاء سلطان: "انشالله نكون عند حسن ظنكن متل العادة ادعولنا".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الأردنية صفاء سلطان المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" والمسلسل كان ضمن السباق الرمضاني 2022، وهو مسلسل إجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

شارك في بطولة مسلسل "مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبد الكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة، وغيرهم.