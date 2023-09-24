اليوم..عرض حكاية "ألفريدو" على قناة "on"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق اليوم العرض الأول لمسلسل "ألفريدو" حصريًا على شبكة قنوات "on" ومنصة "watch it" الإلكترونية، ومن المقرر عرضه في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

تفاصيل مسلسل "ألفريدو"



ويتكون المسلسل من عشر حلقات عن كتاب "٥٥ مشكلة حب" مأخوذ عن الدكتور مصطفى محمود، إنتاج أحمد عبدالعاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



ما القضية التي يناقشها مسلسل "ألفريدو" ؟

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

ما هى شخصية أحمد فهمي في ألفريدو ؟

وقال فهمي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنا فريد المصري، متخرج من طب بس عمري ما اشتغلت دكتور، أكيد الطب مهنة مهمة، بس أنا جريت ورا حلمي، وسافرت ودرست في أهم المدارس المتخصصة في إيطاليا، وفتحت أهم مطعم في إيطاليا وهو كان مطعم الفريدو، دلوقتي المطعم دا موجود هنا في مصر، تقدر تيجي في أي وقت".

من هم طاقم عمل مسلسل "ألفريدو" ؟



يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

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