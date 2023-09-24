قبل عرضها.. تفاصيل حكاية "ألفريدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور حاليًا عرض أولى حلقات مسلسل “ألفريدو”،خاصةً بعد ترويج أحمد فهمي له بأكثر من طريقة وهو ما جعل الجمهور في تساؤل حول قناة العرض ومواعيدها، لذا يرصد “دوت الخليج الفني” في السطور التالية أبرز المعلومات التي تخص المسلسل.

تفاصيل المسلسل

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

ما عي تفاصيل شخصية إلهام شاهين وأحمد فهمي في حكاية “ألفريدو”؟



وتمر الفنانة إلهام شاهين خلال الأحداث بمشاكل عديدة، حيث تقع في خلاف مع صاحب البناية التي تقيم فيها، أما أحمد فهمي فيظهر بدور فريد، الذي درس الطب لكنه يقرر أن يعمل شيف.

ما هي قنوات العرض ؟



سيتم أول عرض لحكاية “ألفريدو” بشكل حصري عبر شبكة قنوات on، ومن خلال منصة watch it الإلكترونية.

ما هى مواعيد عرض مسلسل "ألفريدو " ؟



العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

نجوم مسلسل حكاية ألفريدو

يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.



كيف روج أحمد فهمي لشخصيته في حكاية ألفريدو ؟

وروج الفنان أحمد فهمي لشخصيته في حكاية “ألفريدو”، من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "أنا فريد المصري، متخرج من طب بس عمري ما اشتغلت دكتور، أكيد الطب مهنة مهمة، بس أنا جريت ورا حلمي، وسافرت ودرست في أهم المدارس المتخصصة في إيطاليا، وفتحت أهم مطعم في إيطاليا وهو كان مطعم الفريدو، دلوقتي المطعم دا موجود هنا في مصر، تقدر تيجي في أي وقت".

تفاصيل الحكاية الثانية من مسلسل “55 مشكلة حب”

وفي سياق آخر، تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد على الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب"، والتي تحمل عنوان "روحي فيك" وهي من تأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار.