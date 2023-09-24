تعرف على موعد عزاء المخرج منير راضي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن موعد عزاء المخرج منير راضي، حيث من المقرر إقامة العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية مساء اليوم الأحد بعد صلاة المغرب.

تفاصيل وفاة منير راضي

وكان قد توفي المخرج منير راضي، عن عمر اقترب من الـ 80 عامًا ونعاه عدد كبير من عائلة راضي الفنية منها المخرجة حنان راضي، وبسمة راضي، وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.

من هو المخرج منير راضي؟

منير راضي نشأ في أسرة فنية تضم عددًا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضي، والفنان والمخرج السيد راضي، والمطربة الكبيرة عفاف راضي، وقد أصبح الراحل مخرجًا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.

كما ينتمي الراحل لعائلة راضي الفنية، والتى ساهمت في إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التي تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.