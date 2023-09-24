مروة ناجي ونجوم الإنشاد في احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف، وتقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام بمشاركة الفنانة مروة ناجى مع نجوم الانشاد الدينى بالاوبرا ابراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبد الحميد، تامر نجاح وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 26 سبتمبر على المسرح الكبير.

تفاصيل إحتفالية دار الأوبرا المصرية

يتضمن البرنامج فاصلين تحيي الثاني مروة ناجي بنخبة مختارة من الاناشيد والابتهالات التي تحتفي بمولد الرسول الكريم وتعبر عن مكارم الاخلاق والتعاليم السمحة للدين الاسلامى منها برضاك يا خالقى، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، ام النبى، القلب يعشق.

أما الفاصل الأول يضم موشح تجلى مولد الهادى، حب الرسول، على باب سيدنا النبى، قمر، ماشى فى نور الله، الف الف صلاة، الفين صلاة ع النبى، دعونى.

الجدير بالذكر أن الأوبرا وجهت الدعوة للعديد من سفراء الدول العربية والإسلامية وعدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والنقاد والقنوات الأرضية والفضائية ووكالات الأنباء العالمية لحضور الاحتفالية .

ما هي آخر أعمال مروة ناجي؟

وكانت قد طرحت المطربة مروة ناجى أغنيتها الجديدة "أبو الغضب" على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، حيث تفتتح بها نشاطها الفنى فى موسم الصيف، وتطالب مروة فى أغنيتها كل المرتبطين فى علاقتهما الاجتماعية، وخاصة الرجال، بفك التكشيرة والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة، والفرحة، والبهجة، عن طريق الابتسام والضحك والانطلاق فى الحياة.