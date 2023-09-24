الليلة.. عمرو أديب يستضيف النجمة ياسمين صبري على "MBC مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، في حلقة خاصة "الليلة" على شاشة " MBCمصر" في تمام العاشرة مساءً النجمة ياسمين صبري، للحديث عن أعمالها الفنية الحالية وتفاعلها الدائم عبر منصات التواصل الإجتماعي وأحدث إطلالتها ومشاريعها الفنية المُقبلة.

ما هي آخر أعمال ياسمين صبري؟

وكانت قد شاركت مؤخرًا في فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وكان موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 شهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر، وهى "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

تفاصيل برنامج الحكاية



برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، يُقدم مُتابعات يومية للشأن العام المصري والعربي، ويعرض كل جديد ومتميز في حلقاته من الجمعة للإثنين على شاشة " MBCمصر".

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" يوميًا من الجمعة للإثنين على "MBC مصر" الساعة 10:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الأحد 24 سبتمبر 2023.