غدًا.. "واحد من الناس" يحتفل بالمولد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس” في العاشرة مساء غدًا الإثنين على شاشة الحياة يحتفل الدكتور عمرو الليثي بالمولد النبوي الشريف ويلتقي مع الشيخ يسري عزام ويتحدث عن كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي، ويروي حكايات من السيرة النبوية العطرة.

تفاصيل احتفال برنامج واحد من الناس بالمولد النبوي

كما يلتقي والمنشد إيهاب يونس والمنشد عبد الرحمن بلاله ويقدما باقة مختارة من أجمل الالتهابات الدينية والمدائح النبوية.

ما هو موعد عرض برنامج "واحد من الناس"

يذاع “واحد من الناس”، الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب غدًا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الحياة.

محمود عبد المغني ضيف حلقة اليوم في برنامج “واحد من الناس”

وفي سياق آخر، يحل الفنان محمود عبد المغني الليلة ضيفًا في برنامج “واحد من الناس”، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن أسرار وكواليس خاصة به، منها أمنيته في تقديم شخصية الرئيس محمد نجيب، وحلمه في أن يصبح طباخًا إذا لم يكن ممثلًا، وعن نشأته وذكرياته بحي الوراق ومنطقة إمبابة.

كما يتحدث أيضًا عن أعماله الفنية ومنها ضل راجل وظل الرئيس، وحبه لأداء أدوار المهمشين مثل النبطشي والركين، وعن أصعب الشخصيات التي قدمها شخصية ريشة الطبال في فيلم "دم غزال"، وإصابته الخطيرة في عينه في فيلم حملة فرعون.