انت الان تتابع خبر وداعًا قيصر العالم العربي بأكمله.. نبأ وفاة كاظم الساهر يكسر قلوب الجمهور والحقائق المؤلمة تظهر للعلن ولما حدث تُكشف لأول مرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر عناوين الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاته بشكل مفاجئ بسبب تدهور صحته في الساعات الماضية.



ومع ذلك، فإن هذه الأخبار غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة. فقد أكدت تقارير صحافية أن كاظم الساهر بصحة جيدة جدًا ولم يعانِ من أي مشاكل في القلب أو غيرها. ومن غير المعروف من أين بدأت هذه الشائعات التي تنتشر من حين لآخر حول الفنانين.



وقد نشر كاظم الساهر مؤخرًا فيديو على حسابه في إنستغرام من حفله في اسطنبول، حيث كان يغني للجمهور أغنية "علمني". وفي الفيديو، يظهر معجبة تقتحم المسرح حافية القدمين وتجبره على التوقف عن الغناء.



ووفقًا للتفاصيل، قامت المعجبة بالدخول إلى المسرح خلال حفل كاظم الساهر في أوبرا دبي قبل بضعة أيام ووسط حضور كبير، وذلك لالتقاط صور معه. وعلى الرغم من تفاعل كاظم الساهر معها ومحاولته التعاون معها لالتقاط صورة قبل استئناف الغناء، إلا أن المعجبة استمرت في التقاط صور السيلفي معه، مما أثار انزعاجه وجعله غير قادر على استكمال الأداء الغنائي.

انتشر الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل متباينة. تذكر البعض حادثة مشابهة حدثت للفنان الساهر في شهر أغسطس الماضي، حيث اقتحمت إحدى المعجبات المسرح أثناء حفله في دار الأوبرا المصرية واحتضنته بقوة، مما تسبب في حالة من الارتباك والإحراج له.