غدًا.. أمسية شعرية غنائية بمركز الهناجر

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أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية شعرية غنائية بعنوان "صلوا على الزين" في الساعة الثامنة والنصف مساء غدًا الإثنين الموافق ٢٥ سبتمبر الجارى، على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، احتفالًا بالمولد النبوى الشريف.

أمسية شعرية غنائية

تأتي الأمسية ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التي يقيمها القطاع، وينظم الأمسية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، تقديم الشاعر محمد بهجت، الذى يلقى مجموعة من الأشعار في حب الله ورسوله.

فرقة الحضرة تشدو بباقة من الابتهالات الدينية

كما يشارك في الأمسية فرقة "الحضرة المصرية" التي تشدو بباقة من الأغانى والابتهالات الدينية، بمصاحبة أوركسترا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

انطلاق الملتقى الثقافي بعنوان الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أقام ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق"، فى أغسطس الماضي، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

وشارك في ملتقى الهناجر الثقافى كل من: الفنان القدير طارق الدسوقي، الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر، الأستاذ الدكتور رامي عطا صديق أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الناقدة الفنية ولاء جمال.

وأدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما تقدم الفنانة "سيمون" وفرقتها الموسيقية مجموعة من الأغاني الشهيرة.