نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثل له مذاق مختلف وقدرات عالية.. عبدالرحيم كمال يشيد بأداء بيومي فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشاد السيناريست عبد الرحيم كمال بالفنان بيومي فؤاد، وذلك بعد مشاركته في فيلمي “ڤوي ڤوي ڤوي”، و"وش في وش"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ماذا قال عبد الرحيم كمال عن بيومي فؤاد؟

كتب عبدالرحيم كمال منشورًا قال فيه: "بيومي فؤاد في فيلمين جيدين فنيًا وبينعرضوا في نفس الوقت فيلم" وش في و"وفيلم" ڤوي ڤوي "قدم شخصيتين جادتين بمنتهى الاتقان والاختلاف عن بعض، وأصبح مفتاح من مفاتيح سر قبول الناس للفيلم ونجاحه".

وتابع: "بيومي فؤاد ممثل له مذاق مختلف، وقدرات عالية على التعبير بأقل استخدام ممكن للجسم والايدين والعيون والحواجب،زي اللاعب اللي بيرقص في أقل مساحة ممكنة، ممثل مصري خاص رغم شيوع وجوده وقبوله لدى الجماهير ممثل كبير، يستحق الكثير والكثير من الشخصيات".

من هم أبطال فيلم" ڤوي ڤوي ڤوي "

فيلم" ڤوي ڤوي ڤوي "مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

ويعد أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ما هي أحداث فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”؟



وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدًا بحسن، ويلتقي أيضًا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص.