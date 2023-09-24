نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة دمياط يحتفي بذكرى النبوي سلامة ضمن فعالياته الأدبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة دمياط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر سبتمبر الحالي.

أمسية شعرية لإحياء ذكرى الشاعر النبوي سلامة

وشهد قصر ثقافة دمياط، أمس السبت أمسية شعرية بالتعاون مع نادي رأس البر الرياضي، لإحياء ذكرى رحيل الشاعر النبوي سلامة عرّاب الحركة الأدبية بدمياط ومؤسسها.

أدار الأمسية الكاتب سمير الفيل، شارك بها كل من القاص والمخرج حلمي ياسين والكاتب صلاح مصباح.



تحدثت خلالها حبيبة النبوي نجلة الشاعر الراحل، عن بعض خصاله الفكرية التي تأثرت بها ومنها عشقه للكتابة حول المشكلات والمواقف الحياتية بشكل عام، وتقديسه للكلمة وتأثيرها على الواقع الاجتماعي.

أبرز أعمال الشاعر النبوي سلامة

أعقب ذلك مناقشة عدد من أعماله التي قام بكتابتها بالعامية في المجلات، منها "البعكوكة، المطرقة، المصيدة، حلاوتهم، كيداهم، الاثنين، الدنيا"، هذا إلى جانب الأعمال التي نُشرت في الصحف المختلفة ومنها "العمال، الشباب العربي، المساء".

كتابات غنائية

واختتمت الأمسية بحديث عن الكتابات الغنائية لسلامة والتي اعتمدتها الإذاعة المصرية منها: خد الجميل يا قصب التي تغنى بها الفنان عبد اللطيف التلباني، صباح الخير للثلاثي المرح، وشاويش في الجيش لليلى نظمي.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، والمنفذة من خلال فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة. ناقش نادي أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة، المجموعة القصصية "بطل خارق" للقاص والروائي محمد شطا، وشهد استاد دمياط أمسية شعرية بمشاركة الشاعرين أيمن عباس، والمتولي بصل، تلاها ورشة رسم حر تدريب رشا الأغا، هذا إلى جانب حفل موسيقى عربية تضمن باقة متنوعة من الأغنيات الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف منها طه الحبيب، ومديح نبوي، بقيادة المايسترو خالد زاهر.